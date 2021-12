La Lombardia resta bianca, la sicurezza sui treni e il Covid nello sport nel podcast del 23 dicembre

Le principali notizie di giovedì 23 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

Rimane in fascia bianca la Lombardia nonostante l’importante aumento di nuovi positivi. L’ultimo report indica quasi 13.000 contagi in 24 ore. Il Governatore Fotnana, però, annuncia l’obbligo della mascherina in tutti i luoghi anche all’aperto e ricorda il valore della campagna vaccinale: « nel mese di dicembre in Lombardia – ha detto fontana – il rischio di decesso per i non vaccinati è stato di circa il doppio rispetto ai vaccinati. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva addirittura di 6,2 rispetto ai vaccinati. Una realtà che non si può ignorare».

È stato trovato morto, in riva alla Dopra Baltea ad Aosta,. Alfredo Scuderi, 60 anni, l’uomo residente in provincia di Varese di cui non si avevano più notizie da domenica scorsa. L’uomo è stato individuato da un passante che ha dato l’allarme. Secondo i primi rilievi, la morte sarebbe stata causata da una caduta mentre tentava di attraversare il fiume e, probabilmente, dalle rigide temperature.

Prime contromisure di Trenord dopo la duplice aggressione a due donne avvenute sul treno e nella stazione di Vengono Superiore. Lungo il tragitto, si ripete l’annuncio che invita a viaggiare sicuri «Per evitare di rimanere soli in carrozza, invitiamo le signore e i signori clienti ad accomodarsi nella prima vettura, nei pressi della cabina di guida. Per la vostra sicurezza, treni e stazioni sono dotati di telecamere».

Dallo scorso gennaio al 9 dicembre a Trenord risultano 8270 ”segnalazioni”. Diversi i comportamenti illeciti: circa 1100 atti vandalici, 1000 episodi di comportamenti intemperanti , 560 reazioni eccessive di viaggiatori senza biglietto, 250 aggressioni al personale

Il covid torna a bussare alla porta della Pallacanestro Varese. La società ha comunicato che un componente del “gruppo squadra” è risultato positivo al virus dopo l’effettuazione di un tampone antigenico. La società non ha indicato il nome del contagiato subito posto in isolamento ma dovrebbe trattarsi di un giocatore.

E salta anche la sfida di Santo Stefano di pallavolo che avrebbe dovuto vedere in campo la Unet E-Work Busto Arsizio. Le Farfalle avrebbero dovuto ospitare la Bosca San Bernardo ma la scoperta di diversi casi di positività nella formazione piemontese ha costretto la Lega Pallavolo a decretare il rinvio

Si svolgerà il 20 febbraio il referendum sulla fusione dei tre comuni Bardello, Bregano e Malgesso, attualmente aderenti all’Unione Ovest Lago di Varese. La popolazione sarà chiamata a esprimersi sulla fusione che verrà attuata solo solo se ci sarà una maggioranza favorevole in tutte e tre le realtà amministrative. Non è previsto, però, un quorum per la convalida della consultazione.

