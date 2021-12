“La luna sulle ali” di Gianni Spartà e il presidenzialismo per l’appuntamento con l’autore di Castiglione Olona

Venerdì 10 dicembre alle ore 21 presso il caffé Lucioni di Castiglione Olona si terrà una serata speciale de “Il te con l’autore” organizzato dall‘associazione Borgo Antico, ospite della serata lo scrittore Gianni Sparta’ che presenta il suo libro “La luna sulle ali”.

Il tema sarà l’Italia presidenzialista (a sua insaputa) e vedrà come ospiti oltre all’autore del libro, anche Giuseppe Adamoli, ex consigliere regionale, Daniele Bellasio direttore del La Prealpina e Antonio Tommasini già senatore della Repubblica.

Il tema è ampiamente all’ordine del giorno, visto che si avvicina l’elezione del presidente della Repubblica e da più parti avanzata velata la richiesta di un mutamento di carattere di questa carica: situazione che, oltretutto, la Costituzione già prevede, almeno per alcuni aspetti.

Saranno gli ospiti a sviluppare questo ed altri temi di forte attualità. Giuseppe Zamberletti fu uno dei primi a dichiararsi apertamente favorevole ad una svolta presidenzialista già dagli anni Sessanta del secolo scorso. Ma la sua voce sempre garbata, non divenne dirompente, forse perché il carattere del personaggio, che amava lavorare evitando i riflettori. Infine a frenare questa svolta ci fu la paura di un cambiamento che pareva un salto nel buio. Anche se la Costituzione dava già ampi poteri al presidente della Repubblica. Infine, non dimentichiamo che la caratura dei personaggi che hanno frequentato la politica in quegli anni era molto più superiore a quella della classe politica attuale. Ed anche la collaborazione tra forze differenti era volta allo sviluppo della nazione.

È necessario la prenotazione al numero telefonico 0331 – 857411.