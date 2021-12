La magia del Natale accende il Sacro Monte e il Campo dei Fiori l’8 dicembre

Sarà una giornata speciale quella dell’Immacolata per il borgo del sacro Monte di Varese: il giorno in cui si accenderanno ufficialmente le lucine e cominceranno le vacanze diNatale, con due iniziative – dei commercianti e dei musei del sacro Monte – che daranno il via alle feste. Luci, musiche buon cibo e cultura saranno gli ingredienti per trascorrere una giornata indimenticabile a grandi e piccini nella splendida cornice di uno dei borghi più belli della nostra provincia – Patrimonio Unesco conosciuto in tutto il mondo – e della sua montagna, il Campo dei Fiori.

In particolare, l’associazione “Tavole del gusto”, che riunisce i locali del Sacro Monte e del Campo dei Fiori inaugura mercoledì 8 dicembre il periodo delle festività 2021 con una serie di iniziative e di aperture straordinarie che si susseguiranno per tutta la giornata sino all’accensione delle lucine natalizie subito dopo il tramonto.

I locali aderenti all’iniziativa offriranno ai propri clienti una fetta di panettone, mentre presenteranno le proprie attività e i golosi menù pensati per il periodo di festa. Durante la giornata ogni bar, ristorante ed hotel accenderà le proprie luminarie e mostrerà i propri addobbi, andando così ad aggiungere luci a quelle che già copiose animano e donano ulteriore bellezza al Sacro Monte di Varese. Aderiscono all’iniziativa, sia a pranzo che per la cena: Al Borducan Romantic Hotel&Restaurant Albergo Ristorante Colonne Trattoria del Ceppo Ristorante Milano Ristorante Montorfano Bar Pineta Albergo Ristorante Sacro Monte Osteria Irma al Campo dei Fiori.

Ma non succederà solo questo: per l’occasione sono infatti previste aperture e visite speciali ai musei del Sacro Monte.

In particolare, saranno aperti il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario (dalle 10 alle 18) e l’affascinante Casa Museo Pogliaghi: in questo caso su prenotazione e dalle 11 alle 15.

Non sarà aperta purtroppo invece la funicolare per il sacro Monte, che resterà in ristrutturazione per tutte le vacanze di Natale: sono stati però potenziati i bus per arrivare fino al Borgo.