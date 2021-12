La magia del Natale al Teatro di Varese con i The Harlem Gospel Choir

La magia del Natale è arrivata al teatro di Varese. Dopo la serata di inaugurazione di lunedì 13 dicembre, con alcuni dei comici e degli attori vedremo durante la prossima stagione, ieri sera (giovedì 16 dicembre) il palcoscenico di Varese ha ospitato i The Harlem Gospel Choir.

Galleria fotografica The Harlem Gospel Choir 4 di 32

Originario di New York, Harlem Gospel Choir è il coro gospel più famoso d’America e uno dei più celebri in tutto il mondo. Fondato nel ‘86 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di M. L. King, il coro è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York. L’Harlem Gospel Choir, attraverso la propria musica, ha condiviso il messaggio di amore, pace e armonia con migliaia di persone di nazioni e culture diverse e nella serata di ieri ha incantato il teatro di Varese.

Il prossimo appuntamento a teatro è per il 28 dicembre con “A Christmas Carol”, il musical che vedrà sul palcoscenico ispirato al racconto di Charles Dickens. Sul palcoscenico Roberto Ciufoli interpreta una delle favole più amate durante il periodo di Natale. Sul palcoscenico si potrà rivivere la vigilia di Natale, nella Londra del 1843, mentre tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, mal sopporta questa festività.

Lo spettacolo “A Christmas Carol” è in programma per martedì 28 dicembre, alle 21, al Teatro di Varese di Piazza Repubblica. Aperte le prevendite: https://www.teatrodivarese.com/