La magistratura dispone il decreto di abbandono dell’ex macello di Lugano

Con riferimento al procedimento penale che ruota intorno allo sgombero degli spazi occupati dal CSOA e alla demolizione, a fine maggio 2021, di uno stabile facente parte del complesso edilizio dell’ex Macello di Lugano, si ricorda che lo scorso 28 ottobre le parti erano state informate dell’imminente chiusura dell’istruzione penale.

Ora si comunica che, dopo aver proceduto a un ulteriore interrogatorio, il Procuratore generale Andrea Pagani ha intimato ieri alle parti un decreto di abbandono in relazione alle ipotesi di reato di abuso di autorità (art. 312 CP), di violazione intenzionale, subordinatamente colposa, delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP), di infrazione alla Legge federale sulla protezione dell’ambiente (art. 60 LPAmb) e di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP).

Questo in quanto, sulla scorta di una minuziosa ricostruzione dei fatti basata su una trentina di interrogatori, su analisi chimiche dei detriti, su una perizia tecnica circa la pericolosità concreta delle sostanze nocive riscontrate, su fotografie e filmati dell’accaduto e su un attento esame di ogni atto acquisito all’incarto, non sono risultati adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.

Le sorti delle inchieste penali che riguardano l’ex macello si intrecciano con la storia di un luogo simbolo di Lugano. L’ex Macello, una struttura risalente a fine Ottocento sorta nella zona dove da secoli si teneva la fiera del bestiame è stata per un terzo occupata una ventina d’anni fa dove ha trovato spazio il Centro sociale autogestito (CSOA).

Oggi l’area è oggetto di un progetto di riqualificazione al termine di un concorso internazionale di architettura, che ha visto la partecipazione di 82 concorrenti

Si tratta di CAMPUS MATRIX dello studio di architettura Durisch+Nolli Architetti Sagl (capofila), congiuntamente al gruppo interdisciplinare di specialisti composto da Ingeni AG, Ifec Ingegneria SA e Westpol Landschaftsarchitekten.

Il complesso dell’ex Macello è tutelato come bene culturale di interesse locale e l’area è inclusa in un perimetro di valorizzazione comunale e di rispetto cantonale. La zona interessata dal progetto ha una superficie complessiva di 6’025 metri quadrati ed è attribuita al Piano Regolatore quale zona per attrezzature pubbliche AP-EP. Le superfici lorde complessive degli edifici esistenti ammontano a circa 3’400 metri quadrati, con un volume di quasi 20’000 metri cubi.