Si rompe il riscaldamento: la media Dante e i licei Cairoli e Manzoni in DAD due giorni

A causa di un serio guasto all’impianto di riscaldamento, tutti gli alunni della scuola secondaria Dante di Varese saranno in Didattica a distanza per due giorni, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre.

A comunicarlo ai genitori è la preside del IC Varese 5 Maria Rosa Rossi in una lettera in cui precisa che i tecnici intervenuti hanno valutato il guasto non risolvibile in tempi brevi.

A casa quindi per due giorni tutti gli studenti e anche i docenti. La segreteria invece funzionerà regolarmente in presenza e in presenza continueranno a lavorare anche i collaboratori scolastici e il personale Ata.

“Purtroppo il problema ha coinvolto anche le scuole vicine che si appoggiano sul nostro impianto e quindi la Didattica a distanza coinvolgerà sia il Liceo Manzoni che il Liceo Cairoli“, scrive la preside Rossi.