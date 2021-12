La nevicata annunciata sospende i lavori notturni in autostrada

In considerazione della perturbazione atmosferica, sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure in entrata agli svincoli di Lago di Varese Gazzada e di Buguggiate, che erano previste nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre.

Sono confermate le altre chiusure notturne, come da programma, nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza:

-sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Varese.

In alternativa, si consiglia di entrare in direzione di Varese dal ramo di Buguggiate;

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare in direzione di Milano dal ramo di Gazzada o di entrare a Castronno.

È annullata la chiusura dello svincolo di Legnano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 dicembre.

E’ stata inoltre annullata la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 dicembre.

Sono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne:

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano.

Lo stesso svincolo sarà chiuso nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, con orario 21:00-5:00, in entrata verso Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno e di entrare allo svincolo di Castronno;

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in considerazione della perturbazione atmosferica, è stata annullata la chiusura della stazione di Besnate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 dicembre.

Sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.