Sesto Calende e Carbonate piangono l’imprenditrice Antonella Benetatos

Compie quest’anno 50 anni La Nuova Tecnofibra di Carbonate, importante azienda di ovatte e tessuti non tessuti, che nacque nel 1971 per iniziativa di Argyrios Benetatos, imprenditore di nazionalità greca ma che ha costruito la sua vita famigliare e professionale tra Gallarate, Sesto Calende e il tradatese.

Un anniversario che però sarà purtroppo ricordato anche per un nuovo, prematuro lutto che ha colpito la famiglia Benetatos.

Dopo la scomparsa del fondatore, nel 2009, dopo lunga malattia, è arrivata ieri infatti la notizia della morte di Antonella Benetatos (Nella foto in alto è al centro, tra i suoi dipendenti), la figlia che lo aveva affiancato e ne aveva preso poi l’eredità nel consiglio d’amministrazione dell’azienda: stroncata, dopo una lunga lotta che sembrava vinta, dallo stesso male.

Molti ricordano Antonella non solo per le sue capacità imprenditoriali e associative – è stata componente del consiglio dei giovani Imprenditori di Como all’inizio degli anni 2000, divenendone anche vicepresidente – ma anche e soprattutto per le sue qualità umane e per la sua straordinaria voglia di vivere, che esprimeva con sorrisi contagiosi e una incrollabile positività.

Antonella Benetatos, come tutta la sua famiglia, viveva a Sesto Calende, ed era nota anche nel gallaratese. Lascia il marito Marco e i figli Alice e Nikos: oltre che, affranti, anche i parenti (in particolare la mamma e la sorella Alessandra), gli amici e tutti coloro che le sono stati vicino.

I funerali si terranno lunedì 3 gennaio 2022 all’abbazia di Sesto Calende.

