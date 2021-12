La Openjobmetis rivede i fantasmi: Varese molle e travolta a Pesaro

Ci sono prestazioni che ti fanno passare la voglia. Quella offerta dalla Openjobmetis a Pesaro è l’esempio calzante: la squadra di Vertemati non solo va a sbattere pesantemente in una delle partite chiave della lotta salvezza. Lo fa senza lottare, sbranata sul piano della voglia e dell’energia, ovvero quelle caratteristiche che avevano risollevato Varese prima della pausa di campionato, facendo sperare in una svolta positiva di una stagione che invece, a questo punto, proseguirà “con gli oli santi in tasca” per dirla con un vecchi detto.

Il tabellino finale è una sentenza di condanna, 94-75, e a differenza di altre occasioni non è neppure bugiardo: i 19 punti di distacco ci stanno tutti e sono lo specchio fedele di un match scivolato subito dalle mani dei biancorossi, completamente incapaci di risalire la corrente dopo il break del secondo quarto che ha lanciato la Carpegna Prosciutto verso i due punti. Qualche scossa qua e là, qualche lampo di luce a livello individuale e nulla più, perché nelle poche circostanze in cui Varese avrebbe potuto costruire qualcosa è arrivato, puntuale l’errore. E i marchigiani (con l’ex Larson scatenato: 23 punti e 5 triple) non ci hanno pensato due volte a punire Ferrero e compagni.

La corsa per restare in Serie A quindi, dice che la Openjobmetis in due scontri diretti che potrebbero risultare decisivi (speriamo di no) hanno disputato due gare fotocopia: Pesaro infatti ricalca per mollezza, scarsità di idee e incapacità di reagire, la “recita” già offerta sul parquet di Cremona. E a nulla è servito, stasera, l’innesto del folletto Marcus Keene che non è neppure stato tra i peggiori: la presenza del play tascabile sembra però aver annullato quelle di Beane (completamente impalpabile) e di Gentile, con il solo Kell a brillare con un po’ di continuità. E il rientro di Egbunu ha tolto anche quella compattezza difensiva che la OJM aveva mostrato nelle ultime uscite, con il pivot nigeriano completamente incapace di trovare una posizione in difesa, mentre l’avversario diretto Tyrique Jones lo ha sculacciato a più riprese.

Ciò nonostante, Vertemati – che non è un gran sponsor di Long John – ha tenuto fuori a lungo Sorokas, almeno volenteroso, pagando un dazio pesantissimo a rimbalzo, perché Pesaro ha letteralmente banchettato sotto i tabelloni varesini (ben 20 quelli per la Carpegna) in un fondamentale che ha permesso alla squadra di Banchi di guadagnare margine fin dalla prima metà di gara. Tra sette giorni a Masnago ci sarà Napoli, neopromossa che finora ha fatto molto bene; se però l’energia che Varese sa mettere in campo rimarrà questa, non ci sarà tanto da preoccuparsi degli avversari, quanto di se stessi. E la preoccupazione, nel vedere una prestazione simile, si allarga a tutti coloro che hanno nel cuore questi colori.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 94-75

(25-19, 53-37; 76-59)



PESARO: Moretti 3 (1-3, 0-2), Sanford 10 (4-8, 0-4), Delfino 6 (1-2, 1-3), Demetrio 13 (2-4, 2-3), T. Jones 16 (6-8); Tambone 7 (2-3, 1-1), Lamb 13 (5-9, 1-2), Camara 1 (0-1), Zanotti 2 (1-2), Larson 23 (3-10, 5-8). Ne: Stazzonelli. All. Banchi.

VARESE: Kell 20 (3-3, 3-6), Beane 3 (0-4, 1-4), Gentile 6 (3-7, 0-1), J. Jones 18 (3-7, 1-4), Sorokas 10 (4-8); De Nicolao, Egbunu 7 (3-5), Ferrero (0-1 da 3), Keene 11 (0-3, 3-9), Ne: Caruso, Bottelli, Goffi. All. Vertemati.

ARBITRI: Sahin, Perciavalle, Capotorto.

NOTE. Da 2: P 25-50, V 16-37. Da 3: P 10-26, V 8-25. Tl: P 14-19, V 19-22. Rimbalzi: P 47 (20 off., Jones 11), V 34 (11 off., Gentile 6). Assist: P 14 (Tambone 3), V 10 (Gentile 5). Perse: P 9 (Zanotti 3), V 11 (Jones 4). Recuperate: P 9 (Larson 3), V 5 (Beane 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico a Banchi (31.16)