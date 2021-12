La Openjobmetis senza Gentile cerca punti a Sassari per lasciare l’ultimo posto

Sarà la trasferta di Sassari (domenica 19, ore 18,30) a mostrare se coach Vertemati e la sua Openjobmetis hanno finalmente “capito qual è il quintetto che fa vincere le partite?“. La frase dell’allenatore biancorosso nel dopo-gara con Napoli ha messo ulteriormente in apprensione i tifosi di Varese: a dicembre inoltrato, per sua stessa ammissione, il tecnico di origini milanesi sta ancora cercando il bandolo della matassa. Una situazione preoccupante per una squadra che a oggi è il fanalino di coda della Serie A con tre sole vittorie in undici giornate. E non è una consolazione sapere che nella stessa posizione ci sono anche Cremona e Fortitudo, con quest’ultima che si è rilanciata dominando a Trieste.

Sassari per la verità sta appena più sopra, punti otto e dubbi tanti, però la Dinamo arriva alla partita del Palaserradimigni con – almeno – la fiducia per una notevole vittoria incassata nel turno precedente, 70-76 sul campo di Venezia con cui i sardi hanno parecchi conti aperti fin dalla finale scudetto 2019. Un successo che ha dato respiro e coraggio alla formazione isolana, una di quelle che ha già cambiato sia allenatore (passando da Demis Cavina al più esperto Piero Bucchi) sia volto in campo con l’addio a Clemmons e l’arrivo di Gerald Robinson, già transitato dall’Italia (Roma, Pesaro) e strappato al campionato tedesco con sforzo finanziario della società. L’americano è risultato subito decisivo (20 punti e 7 assist contro l’Umana Reyer) a differenza del connazionale Keene, che nelle due esibizioni con la maglia di Varese ha suscitato più di un dubbio.

Sulla carta, la Dinamo ha una caratura superiore alla Openjobmetis, basti guardare il trio “ali-lunghi” formato nell’ordine da Burnell, Bendzius e Mekowulu, gente capace di fornire prove di qualità e di quantità allo stesso tempo. E poi il reparto guardie dove oltre a Robinson c’è l’eterno Logan, già decisivo nelle sfide di Supercoppa con Varese a inizio stagione. Insomma un mix di valore che però, fino a questo momento, ha lasciato per strada diversi punti: se Vertemati e il suo staff riusciranno a far emergere le debolezze sassaresi, allora i biancorossi potranno puntare al bersaglio grosso.

La OJM sarà sull’isola senza lo squalificato Alessandro Gentile – salta quindi il derby personale con il fratello Stefano che festeggia la 200a in A – e quindi a Vertemati mancherà una delle principali bocche da fuoco della squadra. Una curiosità: per completare la squadra in assenza di AleGent, oltre a Bottelli e Frangos già visti in panchina con i senior, ci sarà il 2005 Lorenzo Mele, giovane sardo reclutato dalla Academy, nipote dell’ex presidente della stessa Dinamo Sassari.

La speranza è che, con rotazioni ridotte, il gruppo si compatti come era accaduto nelle partite in cui mancavano Wilson, Caruso e Egbunu: allora, con minutaggi più alti e responsabilità condivise tra meno uomini Varese aveva centrato due successi belli e importanti. Ora è tempo di riprovarci, perché alle spalle c’è il baratro.

