La pandemia non ferma la missione tecnologica di Univa negli Usa, si continua online

Da diversi anni l’Unione degli industriali della provincia di Varese organizza delle missioni tecnologiche (Techmission) in giro per il mondo, durante le quali imprenditori di vari settori merceologici hanno l’opportunità di fare una full immersion nell’innovazione e comprendere i veloci cambi di paradigma dettati dalle nuove tecnologie. Grazie a queste missioni, i partecipanti alle Techmission hanno potuto visitare i Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas e Shanghai, dove hanno toccato con mano le novità e le nuove tendenze nel mondo dell’ICT, al fine di integrarle in un sistema produttivo ad alto valore aggiunto come quello italiano e partecipato a presentazioni ed eventi di alcuni dei più noti esperti mondiali delle tecnologie digitali. Hanno così avuto modo di approfondire come la trasformazione digitale sta cambiando, grazie anche alle nuove tecnologie, sia il modo di lavorare sia l’approccio al mercato delle imprese.

DAL 5 AL 7 GENNAIO TRE INCONTRI IN FORMATO DIGITALE

A seguito della cancellazione della Techmission di gennaio in presenza dovuta all’evoluzione della pandemia, l’Unione ha deciso di riproporre anche quest’anno la Virtual Techmission, in formato completamente digitale. Sarà un vero e proprio momento di aggregazione a distanza, con lo stesso spirito delle missioni fatte, negli anni scorsi, in giro per il mondo. Da mercoledì 5 a venerdì 7 gennaio, tutte le sere del CES2022 imprenditori, manager e loro collaboratori avranno la possibilità di “essere in onda” e partecipare in diretta a diversi eventi a tema per commentarne i principali spunti tecnologici insieme a numerosi ospiti, professionisti e accademici che lavorano sui temi trattati in Silicon Valley e in Italia.

Non saranno i soliti eventi digitali, ma momenti informali tra addetti ai lavori dove confrontarsi con domande e risposte. Per partecipare a tutti e tre gli appuntamenti sarà sufficiente effettuare una sola iscrizione. Link e modalità di accesso verranno comunicati prossimamente.

TRE INCONTRI CON GLI ESPERTI DELLA SILICON VALLEY

Gli incontri saranno suddivisi in due sessioni: una dedicata al CES ed una in collegamento con la Bay Area di San Francisco. La prima sessione sarà guidata da Alberto Mattiello che condurrà gli ospiti dentro le novità del CES., nella seconda interverranno tre personalità della Silicon Valley: mercoledì 5 gennaio 2022 interverrà Luigi Congedo, principal of Bootstraps Lab (Intelligenza Artificiale); giovedì 6 gennaio è la volta di Marco Pavone, associate professor at Stanford University & Director of Autonomous Vehicle Research at NVIDIA (Autonomous Driving); infine venerdì 7 gennaio interverrà Andrea Carcano, founder of Nozomi Networks (Cyber Security).

