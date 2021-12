La Pro Patria inaugura il nuovo stadio dell’AlbinoLeffe nell’ultima partita del 2021

Neanche il tempo di esultare per una vittoria, cercata a lungo e finalmente trovata ai danni della Pergolettese, che la Pro Patria deve subito ritornare sull’attenti e ricompattarsi in vista della gara di domani, martedì 21 dicembre, nella nuova casa dell’AlbinoLeffe.

La prima giornata del girone di ritorno riserva un ruolo d’eccezione per i tigrotti che avranno l’onore e l’onere di inaugurare a Zanica il primo stadio di proprietà della Serie C, l’AlbinoLeffe Stadium. Se il nome ricorda molto la casa della Juventus la nascita dell’impianto può invece fregiarsi di uno stretto legame con i colori blaugrana, dal momento che lo stadio (da 1800 posti ma ampliabile in caso di promozione) è stato progettato dallo studio Batlleiroig, già autore dello stadio “Johan Cruijff” di Barcellona, campo dove gioca la squadra B e quella femminile del Barca.

Nella nuova casa lontano da Gorgonzola, i bergamaschi, in zona playoff con 24 punti (a +4 sulla Pro Patria), sperano di invertire una tendenza molto negativa fra le cosiddette “mura amiche”, autori del secondo peggiore rendimento del Girone A con una sola vittoria in nove gare e appena 6 punti racimolati, la metà dei tigrotti di Busto Arsizio.

«Le partite prima della sosta sono sempre partite particolari, in cui a far risultato è chi non spegne l’interruttore pensando ai regali o alla fidanzata (o al fidanzato, perché no, ndr)» commenta l’allenatore della Pro Patria Luca Prina nella conferenza di presentazione della trasferta delle 18 di domani.

«L’AlbinoLeffe viene da un girone d’andata casalingo non buono dal punto di vista dei risultati in un ambiente come Gorgonzola che magari ha tolto psicologicamente qualcosa – risponde Prina sul fattore campo – Adesso arrivano in un posto nuovo e bello, a casa loro. Anche per noi il contesto sarà stimolante, ma dovrà essere secondario perché noi dobbiamo avere un solo obiettivo: la salvezza».

Servirà una «partita sporca» questo chiede Prina alla squadra per muovere la classifica «con le unghie»: «Giocheremo 72 ore dopo una gara in cui abbiamo speso molto con una rosa direi anni Ottanta, perché la panchina era corta, come lo sarà domani».

Nessuna novità infatti per quanto riguarda l’infermeria, troppe poche le ore per sperare in un qualche miracoloso recupero: «Saremo gli stessi che hanno giocato contro la Pergolettese, con Banfi aggregato: il pericolo sarà quindi enorme ma sarà così fino alle fine del campionato, e dovremo aggrapparci a ogni partita perché ogni partita è un’opportunità di confezionare dei punti. Servirà il giusto entusiasmo, come domenica, l’entusiasmo che non ti fa perdere di vista il percorso. Far dei punti domani significa far dei punti in più rispetto all’andata».

Per la Pro Patria senza dubbio vincere domani significherebbe un bel passo avanti in una classifica dove una vittoria e un pareggio sono la distanza che intercorre tra la zona playoff e quella playout, la diramazione “paradiso-purgatorio” (con l’inferno naturalmente rappresentato dalla retrocessione). Oggi il direttore sportivo Sandro Turotti, di fede interista e passato in sala stampa per scambiare gli auguri, ha definito la salvezza come un “triplete” per la società dopo la promozione (lo Scudetto) e il quinto posto dell’anno scorso (la Champions).

Tornando al campo, la vittoria di domenica ha scacciato via la crisi di risultati di novembre? Lo scopriremo domani. «A piccoli passi, nell’ultimo mese abbiamo fatto un percorso per arrivare a una partita “da scossa” – risponde Prina – Nelle scorse partite si erano messi insiemi dei tasselli che poi hanno dato i frutti sabato. Questo è successo nel momento di maggiore difficoltà, all’intervallo eravamo sotto a 1 a 0, con il rischio di rimanere affossati. E invece la squadra ha dimostrato di essere uno spogliatoio vero. Tutti fanno una corsa per il compagno, nessuno cerca mai l’alibi personali».

CLASSIFICA – Südtirol 44 – Padova, Renate 39 – FeralpiSalò 36 – Triestina 30 – JuventusU23 27 – Virtus Verona 25 – AlbinoLeffe 24, Pro Vercelli, Lecco 24 – Seregno 23 – Piacenza 22 – Pergolettese, Trento 21 – Fiorenzuola, PRO PATRIA 20 – Mantova, Legnago 18 – Pro Sesto 15 – Giana Erminio 14.