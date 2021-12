La proposta dopo gli stupri sulla Milano-Varese: “Carrozze per sole donne sui convogli Trenord”

«Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici.Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure».

Con queste parole è stata lanciata una petizione su Change.org per sensibilizzare Trenord verso la sicurezza delle donne anche con iniziative come quella proposta e cioè dedicare una carrozza, possibilmente quella di testa, solo alle persone di genere femminile in modo da poter viaggiare in sicurezza.

La richiesta arriva da una donna della provincia di Varese ed è diretta conseguenza dell’orrendo fatto di cronaca avvenuto venerdì sera scorso, proprio a bordo di un treno della società di trasporto su rotaia di Regione Lombardia, quando due balordi hanno violentato due ragazze poco più che ventenni sulla linea Milano-Varese.

Soluzioni simili esistono anche in altri Paesi ed è evidente, come emerso dal dibattito politico conseguente ai fatti di cronaca, quanto sia difficile garantire la presenza di forze dell’ordine su tutti i treni lombardi o anche solo un servizio di sicurezza attraverso guardie private.

Per firmarla clicca qui