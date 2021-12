La reumatologia da 0 a 100: convegno organizzato dall’Asst Gaetano Pini di Milano

Da due anni è attivo all’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano il progetto del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche “Da Zero a Cento“, volto a incrementare la collaborazione tra il reumatologo pediatra e il reumatologo dell’adulto per favorire un confronto sempre più stretto tra le due parti, allo scopo di migliorare le conoscenze e il processo di transizione (ovvero il cambio di specialista in età adolescenziale).

Dei risvolti del progetto e delle ultime novità nell’ambito della cura delle malattie reumatologiche se ne parlerà nel corso del convegno “La Reumatologia da Zero a Cento”, giunto alla III edizione, alla sala convegni dell’Hotel Hilton, il 16 e il 17 dicembre. Interverranno specialisti in reumatologia dell’età evolutiva e reumatologia clinica dell’ASST Pini-CTO e Università di Milano. Si parlerà di:

Fertilità, gravidanza e malattie autoimmuni (Lupus e gravidanza, complicanze ostetriche, ecc.)

Artrite cronica giovanile (uveite, complicanze scheletriche, diagnosi, nuovi trattamenti)

Artrite reumatoide: ruolo dei biomarcatori e della biopsia della membrana sinoviale

Spondilartropatie sieronegative: dalla patogenesi alla terapia

Artrosi: dalla patogenesi alla targeted therapy

La partecipazione al congresso è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento posti, previa iscrizione. Per maggiore informazioni e per iscriversi inviare una mail a ecm@formedica.it