La RSA Villa Rovera di Barasso aumenta le visite dei parenti nel periodo natalizio

Giusto un anno fa stava superando una grave crisi legata alla pandemia. Oggi la RSA Villa Rovera Molina di Barasso amplia l’offerta di visite ai parenti in questo periodo natalizio. Nonostante la situazione sanitaria non sia ottimale, all’interno della casa di riposo gli 85 ospiti e tutto il personale sono negativi. Ogni due settimane vengono effettuati i test rapidi ai dipendenti mentre gli ospiti sono sottoposti a tampone una volta al mese.

Le visite dei parenti in presenza sono riprese dalla primavera scorsa e sono proseguite per tutta l’estate. L’aumento dei contagi ha indotto la direzione a limitare il flusso dei visitatori all’interno dei locali della RSA ammettendo la modalità a distanza con un vetro come elemento di separazione.

Con le festività, si è voluto venire incontri alle richieste dei parenti raddoppiando le attuali postazioni in presenza ( due am mattino, due nel primo pomeriggio e due in tarda serata) a cui sommare tre postazioni con il divisorio in 5 fasce diverse della giornata ( due di mattina e tre nel pomeriggio). La nuova disposizione resterà in vigore fino al 10 gennaio.

Chiaramente, ogni incontro va programmato e fissato per appuntamento telefonando in segreteria. Per entrare nella residenza è obbligatorio il super greenpass e per tutti è necessario l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il rispetto della distanze.