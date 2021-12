La Uyba Busto va a Trento al completo con i tre punti nel mirino

In un campionato scosso dal ko di Conegliano nell’anticipo di mercoledì sera contro il Bisonte Firenze (dopo 76 vittorie consecutive dell’Imoco), la Unet E-Work torna in campo con l’intento di andarsi a prendere tre punti molto utili sul campo di Trento. Domenica sera (5 dicembre, posticipo delle 19,30) le Farfalle sono attese da una trasferta che racchiude qualche rischio, come accade ogni volta che si va a fare visita nella “casa” di un fanalino di coda.

La Delta Despar di coach Bertini chiude infatti la fila in A1 con 5 soli punti all’attivo, ma anche per questo cercherà di sfruttare al meglio il turno interno contro Busto Arsizio in modo da risalire in classifica. Attenzione massima, quindi, in casa biancorossa anche perché la Unet ha meritato l’inserimento nel gruppo delle prime e non può sprecare una posizione favorevole per una disattenzione.

Busto è a sua volta in cerca di riscatto: l’amaro epilogo del Derby del Ticino, andato a Novara dopo il tie-break, da un lato ha confermato il buon livello raggiunto dalle biancorosse ma dall’altro ha lasciato un certo rimpianto tra Stevanovic e compagne che in quest’ultima settimana hanno potuto allenarsi senza particolari intoppi. Al PalaTrento dovremmo quindi vedere la formazione tipo, accompagnata per di più dai tifosi bustocchi visto che gli Amici delle Farfalle hanno organizzato la trasferta al seguito della Uyba.

«La Delta Despar ha bisogno di punti e sarà agguerrita – ricorda anche Adelina Ungureanu alla vigilia della partenza per Trento – Mi aspetto una gara difficile ma credo che se saremo aggressive da subito e penseremo a sviluppare il nostro gioco, la strada sarà meno complicata».

Le padrone di casa non potranno schierare Vittoria Piani, una delle ex di turno, fermata da un infortunio e sostituita da Botarelli in diagonale con Raskie al palleggio (altro derby in regia per Jordyn Poulter). In sestetto invece Beatrice Berti, altra ex bustocca, schierata al centro con Furlan mentre l’ex novarese Nizetich e la cubana Rivero saranno le schiacciatrici. Difesa nelle mani del libero Ilenia Moro.

DIRETTAVN – Aggiornamenti in tempo reale con i parziali di ogni set saranno pubblicati su #direttaVN, l liveblog domenicale di VareseNews dedicato allo sport. In particolare, la pallavolo e la Uyba andranno a braccetto con la partita di basket tra Pesaro e Varese: il live è disponibile a QUESTO LINK.

A2 – FUTURA NEL LAZIO PER CONQUISTARE L’ACCESSO ALLA COPPA ITALIA

Trasferta anche per l’altra società pallavolistica bustocca, la Futura Volley Giovani, che giocherà a Sant’Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone (domenica 5, ore 17). La squadra di Lucchini, che ha battuto Aragona mercoledì sera, ha bisogno di un punto per la certezza matematica della qualificazione al tabellone di Coppa Italia ma con una vittoria piena si garantirebbe il quarto posto nel girone e il favore nel campo nel primo turno della Coppa stessa. Le Cocche recuperano Luisa Casillo, assente in Sicilia.

Delta Despar Trentino – Unet e-work Busto Arsizio Trentino: 2 Raskie, 3 Nizetich, 4 Rivero, 5 Moro (L), 6 Mason, 8 Rucli, 9 Piva, 10 Stocco, 12 Furlan, 14 Botarelli, 15 Berti. All. Bertini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

A1 – CLASSIFICA: Conegliano 28*; Novara 22; Monza 19; UYBA BUSTO A. 18; Scandicci, Firenze* 17; Chieri 16*; Casalmaggiore 12; Bergamo, Vallefoglia 9; Roma, Cuneo 8; Perugia 7; Trentino 5.

*una partita in più

SERIE A2 – GIRONE A

CLASSIFICA: Brescia, S. G. in Marignano 21; Macerata 20; FVG BUSTO 17; Sassuolo 16; Olbia 15; Marsala 14; Ravenna 12; Aragona* 8; Sant’Elia 6; Altino 0.

* una partita in più.