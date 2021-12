La Uyba non sbaglia: batte Roma 3-0 e continua la corsa d’alta quota

Vincendo contro l’Acqua e Sapone Roma Volley Club per 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio hanno compiuto il primo dei tre passi per mantenere il quarto posto al termine del girone di andata. Una partita iniziata con qualche difficoltà per Stevanovic e compagne che hanno subito le romane in avvio di primo set ma che poi hanno trovato le misure e gestito bene la partita.

Prestazione di grande livello per Ungureanu, MVP di giornata (11 punti, 64% in attacco, 1 muro e 1 ace). A tabellino da segnalare anche i 15 a testa di Gray e Mingardi e la brillante prestazione di Poulter in regia, efficace anche in battuta (2 ace) e a muro (2). Buone percentuli offensive per le centrali Olivotto e Stevanovic (55 e 60% rispettivamente) e ottima in ricezione la prova di Zannoni (75% perfette).

Da pelle d’oca il finale, con l’ingresso in campo della leggendaria Giulia Leonardi, accolta da una vera e propria ovazione, tra filmati delle sue imprese proiettate sui maxi schermi e mazzi di fiori in dono da parte dei tifosi nella cerimonia ufficiale di “ritiro della maglia” numero 9.

A fine partita sorride Stevanovic: “E’ molto difficile giocare ogni tre giorni, ma anche oggi abbiamo messo in piedi una buona prestazione e abbiamo conquistato tre punti importanti; dobbiamo guardare la classifica perchè siamo tutte lì e non dobbiamo perdere altri punti per strada”.

La partita

Primo set – Roma parte subito forte e si porta sul 7-11. Musso mette in campo Ungureanu per Bosetti. Mingardi trova il -1 (12-13), Poulter realizza l’ace del 13-13, mentre Pamio attacca largo il 14-13. La Uyba non si ferma e allunga con Mingardi (16-13). Finale punto a punto (20-20). Chiude Gray chiude 25-22.

Secondo set – Musso conferma Ungureanu in banda e la romena parte bene con un ace e un punto in pipe (2-0). La Uyba ingrana la marcia e vola sul 10-5. Sul 18-10 il set è ormai ipotecato e Musso dà spazio ad Herrera Blanco per Stevanovic. Chiude Gray 25-17.

Terzo set – Il set parte in equilibrio (6-6) e le due formazioni si danno battaglia. Sul 14-16 di Stigrot c’è un nuovo time-out biancorosso, poi Stevanovic fa 17-18. Il finale è al cardiopalma ma ad avere la meglio è la Uyba con Mingardi (24-22) e Ungureanu che chiudono 25-23

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Acqua e Sapone Roma Volley Club 3-0

(25-22, 25-17, 25-23)

Busto Arsizio: Poulter 5, Battista, Olivotto 8, Mapelli ne, Monza ne, Bressan ne, Gray 15, Colombo ne, Mingardi 15, Zannoni (L), Stevanovic 7, Bosetti, Ungureanu 11, Herrera Blanco 2.

Roma: Avenia ne, Trnkova 6, Bucci ne, Bugg 3, Cecconello 4, Venturi (L), Stigrot 4, Papa 2, Pamio 10, Klimets 17, Arciprete ne, Rebora, Decortes ne.

Arbitri: Simbari – Clemente

Note. Uyba: ace 6, errori 9, muri 8. Roma: ace 6, errori 7, muri 5.