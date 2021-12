La vivacità del gruppo giovani e i nuovi progetti di Fondazione Giacomo Ascoli

La cena promossa lunedì sera da Fondazione Giacomo Ascoli al Golf club di Luvinate è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e regalarsi sorrisi in famiglia. Una grande famiglia quella della Fondazione, con oltre 150 persone che hanno partecipato alla serata tra sostenitori e volontari, tutti uniti da sincero affetto e dalla voglia di lavorare insieme per aiutare i bambini che lottano contro i tumori e con loro le famiglie impegnate nel percorso di cura.

A trainare i partecipanti l’entusiasmo mostrato dal Gruppo adolescenti e l’emozione di poter realizzare entro al fine del prossimo anno due grandi cantieri capaci di regalare nuovi spazi e nuove risorse a chi affronta la malattia.

«Dieci giorni fa, nonostante la neve, abbiamo avviato ufficialmente i lavori di riqualificazione della palazzina in largo Flaiano da cui nascerà Il Faro, una luce nella tempesta e un approdo sicuro che permetterà alle famiglie dei pazienti ricoverati di restare unite durante le cure, offrendo alloggio anche a specializzandi e ricercatori e alle associazioni che condividono la nostra missione», ha ricordato Marco Ascoli, presidente della Fondazione e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un Linfoma non Hodgking.

Entusiasmo e attesa sono generati anche dal lavoro della ricercatrice, in forza al Del Ponte dallo scorso ottobre e per tre anni, e il prossimo avvio del cantiere per la costruzione delle tre camere protette al 5^ piano dell’ospedale materno infantile di Varese, per completare il Day center per l’oncoematologia pediatrica con nuovi spazi per la lunga degenza di bambini particolarmente fragili.

L’auspicio è poter inaugurare entrambe le strutture entro la fine del 2022, grazie all’impegno e alla generosità di tutti i volontari e i sostenitori per rendere sempre più accogliente ed efficace la cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Ma a riempire di allegria la serata sono stati soprattutto i Ragazzi del 5^ piano, il gruppo di nove adolescenti in cura al Day center, protagonisti di due progetti guidati dalle psicologhe della Fondazione Giacomo Ascoli che operano in reparto, in collaborazione con dei professionisti della cucina e della fotografia.

Progetti che guardano al futuro con un sorriso: sono il dono migliore in questo Natale 2021.