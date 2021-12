L’analisi dei big data sulle presenze nelle città presentata da Uniascom alla commissione crescita Ue

Rudy Collini, presidente di Uniascom, è stato relatore al workshop #RevitaliseRetail della Commissione Crescita dell’Unione Europea. In diretta streaming, con commissari Ue e imprenditori, Collini ha illustrato “Vodafone Analytics per Confcommercio provincia di Varese”, l’innovativa piattaforma per il monitoraggio delle presenze nelle città e nei centri storici unica sul panorama nazionale e internazionale.

«Oggi è quantomai importante affrontare il tema della transizione digitale ed energetica con un concetto di open innovation. Le singole aziende, per quanto preparate, non posso affrontare le sfide del mercato da sole. L’intero sistema nelle quali sono presenti deve sviluppare e connettere in modo strategico tutti gli attori, pubblici e privati, che vivono e operano in un territorio in un principio virtuoso che è quello dei Distretti urbani del Commercio».

Questa la premessa di Collini secondo cui Confcommercio è a disposizione del sistema ritagliandosi sempre più un ruolo attivo e propositivo. «Per lo sviluppo sostenibile e innovativo delle città e del commercio diventa fondamentale avere dati analitici sui quali sviluppare progetti nuovi ma soprattutto calati sulle reali necessità e potenzialità di un territorio. E da qui due anni fa è partita Confcommercio provincia di Varese, gettando le basi del nostro Analytics, strumento di analisi dei flussi basato sulle celle telefoniche che oggi ci consente di avere dati reali sui passaggi e sui tempi di permanenza di residenti, lavoratori e visitatori nelle città di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino».

Linea diretta anche con Ministero e Regione

I commissari europei hanno ascoltato il progetto di Analytics e preso appunti. Così come era accaduto un paio di settimana fa in occasione di un incontro in Confcommercio Lombardia, col ministro al Turismo Massimo Garavaglia e pochi giorni dopo alla platea del Forum della Regione Lombardia sullo sviluppo sostenibile.