L’appello del canile-rifugio di Uboldo: “Sostenete il nostro rifugio”

Cibo, coperte, detersivi, mangimi e donazioni per sostenere le spese di gestione di una struttura che ospita oltre 60 cani randagi. È la richiesta di aiuto che ha lanciato “Il rifugio di Raffo”, la struttura di Uboldo che accoglie randagi o provenienti dai canili del sud Italia e dopo averli curati e riabilitati cerca per loro una nuova casa.

Il rifugio è gestito dall’associazione “Una luce fuori dal lager” ed è gestito da volontari.

«Da oltre 20 anni ci occupiamo di salvare, mantenere, curare, cani salvati da canili lager, prima del nord, svuotando e facendo chiudere ben 2 canili e da 15 anni del centro e sud Italia. I cani nei canili lager sono tantissimi – spiega Alessio, volontario dell’associazione –. Noi ne salviamo 150 circa all’anno. Non abbiamo convenzioni né contratti con i Comuni proprietari dei cani, che salviamo a nostre spese. L’intera struttura è da mantenere con luce, riscaldamento, acqua, manutenzioni, riparazioni, antincendio, spurgo, materiali di consumo, cibo per cani, cibo specifico».

I cani che la struttura accoglie vengono mantenuti grazie a donazioni, eventi e bancarelle (sospesi per diversi mesi a causa della pandemia), che i volontari dell’associazione svolgono sul territorio. «Arriviamo da 2 anni difficili, siamo ancora in piedi a fatica, non abbiamo chiuso, ma davvero necessitiamo d’aiuto – continua il volontario -. Abbiamo retto 2 anni senza bancarelle ed eventi, le adozioni sono quasi scomparse, le donazioni anche. Se puoi aiutare sia noi che i nostri cani te ne saremo riconoscenti. Un cane in struttura costa, spese veterinarie a parte, 250 euro al mese. Puoi diventare mamma o papà a distanza con soli 15 euro al mese, sono 50 centesimi al giorno. Puoi aiutarci una tantum con una donazione intestata alla nostra associazione».

Per sostenere con una donazione “Il rifugio di Raffo”:

Associazione Una Luce fuori dal Lager

IBAN : IT 16 V 08374 33260 0000 12450547

PAYPAL : www.paypal.me/unalucefuoridallager

Per inviare generi di prima necessità: