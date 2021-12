L’appello della Fondazione Il Ponte del Sorriso: chi ha preso per sbaglio il pacchetto di un televisore lo riporti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera appello di Emanuela Crivellaro, residente della Fondazione Il Ponte del sorriso

Per tutto il mese di dicembre, fino al 24, i nostri volontari hanno fatto servizio di confezionamento pacchetti in cambio di un contributo ai nostri progetti.

Mercoledì 22, alle 10.00 circa è venuta una signora a far confezionare numerose scatole di giocattoli. Quasi contemporaneamente un’altra signora, dall’aspetto simile, ci ha lasciato un televisore, chiedendoci di impacchettarlo mentre si allontanava per entrare in un negozio vicino.

Nella confusione, la prima signora ha preso erroneamente anche il televisore. Ce ne siamo resi conto solo quando, pochissimi minuti dopo, è tornata la seconda signora a ritirare il suo pacco.

Aprendo i regali di Natale, la prima signora si sarà accorta dello sbaglio e confidiamo che riporti il televisore a Il Ponte del Sorriso contattando il numero 347 5105139. Nel frattempo, se ne stanno occupando anche i Carabinieri, visionando le riprese delle telecamere.