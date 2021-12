L’arte di Ravo incanta San Paolo in Brasile su un palazzo di 13 piani

L’artista varesino Andrea Ravo Mattoni incanta San Paolo con la riproduzione della “Conversione di San Paolo” del pittore tardo rinascimentale Moretto da Brescia su un grattacielo di 13 piani.

Un’opera voluta dal Consolato generale d’Italia a San Paolo per celebrare il 60° anniversario del gemellaggio della città brasiliana con Milano, dov’è custodito il dipinto originale. Un’iniziativa che rientra nel progetto municipale “Museo dell’arte di strada”, che consente di ammirare grandi opere d’arte anche a chi non può permettersi di acquistare il biglietto per accedere a un museo.