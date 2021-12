L’assistenza ai cani abbandonati non si ferma nemmeno a Natale

Anche nel giorno della la vigilia di Natale le Guardie Zoofile Volontarie del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Royal Wolf Rangers della Lombardia, hanno compiuto il loro lavoro.

Una segnalazione già elaborata nei giorni precedenti, ha permesso di portare al caldo un povero Cane detenuto all’interno di un riparo di fortuna dentro un bosco in un recinto incustodito. Adesso il cane è in una clinica veterinaria, è stato visitato e vi soggiornerà per qualche giorno essendo in osservazione Sanitaria.

Anche nella giornata del 23 dicembre i volontari hanno donato minuti di serenità, tramite la Caritas di Laveno Mombello, ai bambini delle Famiglie meno fortunate donando Loro sorrisi e doni.

Questo è il lavoro incessante che il Nucleo Guardie Zoofile silenziosamente, a nome di tutti, svolge per mettere in salvo e dare una seconda opportunità di vita a questi animali indifesi o donare attimi di serenità ai bambini delle Famiglie in difficoltà della Nostra Provincia.

“Speriamo che l’espressione di ringraziamento di questo cane, – hanno scritto i volontari – finalmente al caldo, arrivi al cuore di tutti in questo Santo Natale, e che l’anno che verrà, ci renda più “Umani” in questo mondo in cui regna l’indifferenza”.

Il Coordinatore del Nucleo Guardie Zoofile della Provincia di Varese dei Royal Wolf Rangers della Lombardia.