L’associazione del Seprio dona nuove dotazioni alla Protezione Civile

Si torna a parlare dell’cv in concomitanza con la chiusura dell’anno.

Il 22 dicembre 2021 in presenza delle autorità del Comune di Castelseprio l’Associazione del Seprio ha consegnato dei doni per la Protezione Civile: una motosega, un soffiatore e aspiratore motorizzato, una tuta anti-puntura per i nidi di calabroni e cinque transenne di ultima generazione (nella foto: la consegna al sindaco Silvano Martelozzo).

L’associazione ha anche effettuato una ulteriore, piccola donazione all’Associazione Nazionale Carabinieri di Carnago.

Il segretario generale Davide Fogliano ci dice: «Siamo soddisfatti del lavoro e le attività che siamo riusciti a svolgere durante questo 2021 nonostante la situazione. Abbiamo deciso di chiudere l’anno dando un piccolo contributo all’Associazione Nazionale Carabinieri di Carnago per ringraziarli del lavoro che svolgono quotidianamente».

«Il piccolo dono effettuato alla Protezione Civile è stato fatto nella speranza che i loro interventi siano più sicuri, veloci; per ringraziare i volontari per l’impegno e gli sforzi effettuati in questo anno di pandemia».

Alla domanda di cosa ci aspetta nel prossimo futuro legato alle iniziative e alla vita associativa dell’Associazione del Seprio Fogliano ci ha risposto: «Dall’inizio del prossimo anno nella nostra agenda ci sono in organizzazione molti eventi e ripartiremo con tante idee innovative rivolte a grandi e a piccini». Ci ha spoilerato: «Il progetto più ambizioso e rilevante sarà il Palio che coinvolgerà otto comuni che si sfideranno in una serie di giochi».

«Invitiamo a seguirci sui vari social per rimanere aggiornati su ogni novità. Se siete affascinati dalle iniziative che proponiamo e volete farne parte in modo attivo entrando come volontari nell’Associazione siete i benvenuti.»

Il prossimo appuntamento è al 9 gennaio a Castelseprio in occasione dell’appuntamento mensile con il Mercatino dell’Antiquariato a Castelseprio.