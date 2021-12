L’aumento dei casi Covid, Briantea di nuovo aperta e la quarantena dell’Ambri Piotta nel podcast del 20 dicembre

Le principali notizie di lunedì 20 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

La variante omicron e l’andamento della pandemia da Covid spaventano. La cabina di regia istituti dal Ministero della Salute, a cui partecipano anche rappresentanti delle regioni, ha analizzato lo scorso venerdì la situazione evidenziando che nelle ultime otto settimane, sul territorio nazionale, sono stati registrati rapidi incrementi dell’incidenza, che ha ormai raggiunto i 241 casi ogni 100.000 abitanti. Le fasce più colpite sono quelle in età pediatrica e tra 30 e 49 anni di età. La Lombardia è al limite della zona arancione. Per poter garantire la fascia bianca anche nella settimana che porta a capodanno, si è deciso di aumentare la dotazione di letti ospedaliera a disposizione dei malati Covid.

Dopo quasi cinque mesi di chiusure e senso unico alternato con il semaforo, da lunedì 20 dicembre il tratto di Briantea a Malnate è tornato percorribile nelle due direzioni di marcia. nella notte di lunedì sono iniziati i lavori per lo smantellamento del restringimento che obbligava il senso unico alternato sotto il muro che era stato dichiarato pericolante a fine luglio dopo un forte temporale. Riaperto il tratto di Briantea non subiranno invece variazioni le disposizioni viabilistiche che sono state introdotte in questi mesi che rimarranno invariate, compreso il divieto di svolta da via Varese verso il cimitero e via Gramsci.

Due scorribande la stessa notte. Atti vandalici che hanno colpito la comunità di Busto Arsizio nelle parrocchie di Borsano e Sacconago. Nel mirino i pacchi per le famiglie bisognose nella settimana di Natale, una sessantina, vicenda che lascia l’amaro in bocca dal momento che le persone che si sono rese responsabili del fatto non hanno rubato ma aperto i pacchi Caritas destinati proprio alle famiglie più in difficoltà. La polizia si sta occupando del caso e anche il sindaco Emanuele Antonelli si è messo in contatto con le realtà colpite.

Un gruppo di arditi “leoni” dell’associazione sportiva Hic sunt leones di Varese si è lanciato, domenica, nelle fredde acque del Lago di Monate nei pressi della canottieri. La temperatura del lago era di di 8.2 gradi e la temperatura esterna era di 3 gradi. Si sono tuffate tredici persone: nove uomini e quattro donne. Si tratta del consueto tuffo di fine anno: una tradizione per l’associazione che si chiude con un bel brindisi finale. Un momento per festeggiare e sperare in un 2022 migliore.

In attesa di conoscere le nuove normative per l’ingresso a stadi e palasport, la quarta ondata del covid sta nuovamente colpendo anche le società sportive di alto livello del nostro territorio. Di oggi la notizia che, in Canton Ticino, la squadra di hockey dell’Ambrì Piotta è interamente in quarantena. Il team leventinese sarà costretta a saltare anche l’attesa Coppa Spengler di Davos, l’importante torneo natalizio a inviti che rinuncerà per lo stesso motivo anche alla tradizionale selezione del Team Canada. Nel Varesotto la più colpita è la Futura Volley Busto Arsizio che milita nella A2 di pallavolo femminile: il contagio ha interessato il gruppo-squadra e le biancorosse hanno per il momento interrotto l’attività. Qualcosa di simile è accaduto anche al Legnano Calcio che milita in Serie D: i lilla sono fermi, hanno dovuto rinviare la gara di sabato scorso con il Villa Valle e difficilmente riusciranno a giocare l’infrasettimanale pre-natalizio. Covid anche per la Uyba: le Farfalle del volley di Busto hanno giocato e vinto domenica in trasferta contro Casalmaggiore ma senza la schiacciatrice canadese Gray e la giovane Bressan, ambedue positive. Poche settimane fa anche la Openjobmetis Varese aveva dovuto affrontare alcune gare senza l’allenatore Vertemati e i giocatori Wilson ed Egbunu per lo stesso motivo. E restando nel basket ora tocca ai Legnano Knights: la positività di Roveda ha indotto gli avversari di turno, il Cecina, a rinunciare a scendere in campo contro i biancorossi che, però, hanno seguito i protocolli di rito. Si attendono decisioni in merito, ma la casistica si fa più complessa.

