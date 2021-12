Laveno Mombello ha un grande cuore: raccolte 95 scatole solidali

Grande risultato per Laveno Mombello. L’iniziativa solidale ha portato al risultato di 95 scatole solidali raccolte. Grazie al punto di raccolta delle casette solidali e al contributo del ristorante Piccolo Moro, che si è offerto come ulteriore punti di ritiro, quasi 100 scatole, suddivise per fasce d’età, sono state distribuite nei giorni scorsi a famiglie lavenesi e alla Caritas di Sangiano, che ha provveduto a consegnarle ad altri nuclei bisognosi di Laveno Mombello e di altri comuni limitrofi.

«Anche quest’anno, entusiasmo e solidarietà non sono mancati» ha commentato Elisabetta Belfanti, assessore alle Politiche sociali e giovanili lavenese.