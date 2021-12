Lavori in autostrada A26 Gallarate-Gattico, chiude per due notti lo svincolo di Castelletto Ticino

Sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, in orario notturno, sarà necessario chiudere la stazione di Castelletto Ticino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 dicembre, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 dicembre, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico o la stazione di Arona, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.