I lavori per “rifare l’entrata” di Varese in Largo Flaiano entrano nel vivo a inizio 2022

L’inizio dei lavori nella palazzina “Il Faro” della Fondazione Ascoli cominciano in una zona di Varese destinata a diventare il fulcro dei uno dei più attesi cantieri della città: quello per la costruzione della rotonda di largo Flaiano, che toglierà i semafori nell’ultima parte di viale Borri e in fondo all’autostrada.

E dei cantieri di largo Flaiano ha parlato il sindaco Davide Galimberti a margine dell’incontro che dava il via ai lavori de “Il Faro”.

«Stanno ultimandosi in questi giorni i lavori di riqualificazione dei sottoservizi per la realizzazione della rotonda di Largo Flaiano – ha spiegato il sindaco – Lavori che si concluderanno entro il 20 di questo mese, e che sono stati portati avanti con grande attenzione per evitare di incidere troppo sul traffico di un incrocio cosi strategico per la città. Ora è arrivato il momento di lavorare sull’impalcato: i lavori cominceranno dopo le vacanze natalizie».