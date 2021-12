Le luci di Natale illuminano San Macario di Ferno

Anche quest’anno a Ferno in via Oberdan è arrivato il Natale: è lo spettacolo offerto dalle famiglie Carrara e Galli, residenti nella parte fernese di San Macario (un paese “diviso” tra due diversi Comuni, Samarate e Ferno).

«Abbiamo fatto giusto giusto qualcosina per ricordarlo» dicono con ironia i residenti di via Oberdan. E allora non resta che andare a vederlo!