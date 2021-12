Le pagelle del Varese: Disabato e Mamah sprecano, difesa sempre attenta

Il Varese gioca bene, mette sotto il Vado in casa sua ma non riesce a segnare e alla fine si deve accontentare di uno 0-0 che non può soddisfare i biancorossi. Forse per la prima volta in stagione gli attaccanti sprecano e, quando la mira è giusta, è il portiere avversario a negare il gol, come sul colpo di testa di Mapelli nel finale.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Non deve fare parate ma è attento sulle palle alte

MAPELLI 6,5: Attento in difesa, prova anche a sganciarsi in un paio di occasioni in avanti. Va vicino al gol con un bel colpo di testa ma Cirillo para e gli nega la gioia

MONTICONE 6,5: Dietro ancora una volta il Varese concede pochissimo, lui è il regista difensivo

PARPINEL 6,5: Prestazione rocciosa e senza sbavature

FOSCHIANI 6,5: Sempre sul pezzo in difesa, spinge anche con continuità, peccato per la botta che lo costringe a lasciare il campo

Battistella 6: Entra bene e non fa errori

PREMOLI 6,5: In mezzo al campo fa diga e sbaglia poco

DISABATO 6,5: Fa girare palla e squadra molto bene, ma ha sulla coscienza l’errore sotto porta ad inizio secondo tempo

TOSI 6: Altra prestazione di spessore per il laterale mancino. Corre tanto e mai a vuoto

PIRACCINI 6: Qualche tocco intelligente, ma oggi non riesce a trovare la giocata decisiva

Pastore 6: Dentro con la solita grinta e impegna anche Cirillo con un destro potente

MAMAH 6: Solita prestazione di strapotere fisico ma non prende le misure alla porta e fallisce un paio di occasioni golose

Minaj 5,5: Qualche minuto ma non riesce a dare un grande contributo. Sembra aver perso un po’ di serenità. Su la testa!

DI RENZO 6: Tanto gioco per la squadra ma fatica ad arrivare al tiro