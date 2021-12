Le pagelle del Varese: Piraccini decisivo ma è la difesa a vincere la partita

Il Varese vince 1-0 in casa dell’Rg Ticino. Una gara dura nella quale i biancorossi hanno concesso il minimo possibile a una squadra che sul campo amico non aveva mai perso e che ha fatto di tutto per mettere in difficoltà Mapelli e compagni. La decide Piraccini dal dischetto ma la gara la vince la difesa che vince lo scontro fisico e porta a casa un altro clean sheet.

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Poche parate ma un paio di uscite alte determinanti per non rischiare

MAPELLI 7: Sempre presente, di testa o di piede, dalle sue parti non si passa

MONTICONE 7: Dirige la retroguardia con ordine e personalità

PARPINEL 7: Non perde un contrasto. Duro al punto giusto, ci mette fisico ma anche mentalità

FOSCHIANI 6,5: Equilibrato sulla fascia destra, difende e spinge nella giusta misura

PREMOLI 6,5: Ancora da mediano, pochi fronzoli e tanta sostanza

D’ORAZIO 7: Una gara di gran cuore, si vede poco ma è dappertutto. Esce nel finale in barella per un colpo fortuito. Speriamo

L. Baggio s.v: Ultimi minuti di recupero al posto di D’Orazio

TOSI 6,5: Altra prestazione positiva per il laterale mancino che spinge poco ma dietro è sempre sul pezzo

PIRACCINI 6,5: Si prende la responsabilità del penalty e mette a segno il gol che decide la gara. Lascia il campo ad inizio ripresa per un problema all’adduttore

Pastore 6,5: Lotta come un leone. Costruisce poco come occasioni ma è fondamentale a prendere falli e tenere lontani gli avversari

MAMAH 7: Oggi non segna, anche se ci è andato vicino con un tiro da metà campo che poteva diventare il gol dell’anno. La prestazione è al solito di grandissima sostanza

DI RENZO 6: Tanto lavoro per la squadra, ci prova con un bel tiro a giro che Oliveto gli toglie dall’incrocio

Cantatore 6: Dentro nel finale per dare solidità alla squadra