Le pagelle della Pro Patria: Caprile salvifico, Nicco garantisce qualità in regia

CAPRILE 7,5: Incolpevole sul diagonale di Manconi, nella ripresa salva il risultato almeno tre volte – miracoloso al 73’ l’intervento su Tomaselli che avrebbe segnato il 2 a 0 da “game over”.

MOLINARI 6,5: Inseguire fino all’ultimo la corsa di Manconi, ma l’attaccante porta a spasso lui e Saporetti. Dopo l’inizio shock sale di giri e blocca le iniziative dei bergamaschi con anche qualche stacco aereo.

SAPORETTI 6: Dietro balla un pochino, ma solo due volte: oltre al gol non è eccelso anche sull’incursione di Tomaselli che a momenti vale il 2 a 0.

SPORTELLI 6+: 0,25 in più sulla propria pagella perché, sempre sul tiro di Tomaselli, sembra sporcare il passaggio, o per lo meno fa perdere al centrocampista un tempo di gioco prima di tirare.

75’ Colombo 6+: Entra in un momento difficile per la squadra, quando le energie iniziano a calare e l’AlbinoLeffe con qualche fiammata prova a chiudere il discorso. Approccio fondamentale il suo, ancora una volta.

PIEROZZI 7: Il gol tigrotto più bello di questa stagione, a metà campionato, è il suo, ed è meritatissimo. L’esterno è pericoloso sia in fascia, quando fa partire cross non capitalizzati dalle punte, sia quando si inserisce a rimorchio nei pressi dell’area. Nel primo tempo il portiere dell’AlbinoLeffe Rossi è costretto a distendersi coi guantoni, nel secondo invece capitola, raccogliendo il pallone dal fondo della rete.

BRIGNOLI SV: Poteva essere la sua partita, dopo la buona gara di sabato. Peccato invece che si aggiunga alla lista degli indisponibili dopo appena 10’, giusto il tempo di vedere la squadra andare in svantaggio

10’ FERRI 6,5: Chiamato a iniziare la partita “ex abrupto” per i problemi di Brignoli non tradisce i compagni facendosi trovare pronto. Nel primo tempo si fionda scaltro su un pallone vagante in area e viene messo giù, poteva starci il rigore per la Pro Patria.

NICCO 6,5: Il ruolo non è il suo preferito, ma per quanto visto stasera non si direbbe. Quando tornerà a giocare vicino alla porta troverà gli assist e i gol che merita. Titolarissimo imprescindibile in questo momento con la squadra ridotta all’osso.

GALLI 6,5: La Pro Patria segna a destra, ma il gioco lo sviluppa principalmente a sinistra. Nel primo quarto d’ora qualche pallone sprecato e qualche “misunderstading” tra la fascia di sua competenza e la cabina di regia, poi aggiusta la mira e la squadra sale, avvicinandosi ed entrare nell’area avversaria.

PIZZUL 6,5: Una partita da terzino in difesa (spesso la difesa della Pro Patria è a “4 + Pierozzi”) ma anche da ala d’attacco. Cercato molto da Galli, punta tante volte l’area di rigore. Ed è così che si creano le occasioni (anche se il gol arriva dal compagno di fascia).

STANZANI 6: Quando la Pro Patria si affaccia in area lui c’è inizia a scaldare i motori ed entrare nel vivo della partita. Poi cale e Prina preferisce mettere kg in area e avere una punta che possa più facilmente fare a sportellate spalle alla porta.

58’ PARKER 6,5: Al suo ingresso la Pro Patria ritrova nuove energie, utilissime nel finale quando la squadra lo cerca molto in area di rigore. Almeno in due occasioni sfiora l’appuntamento con il gol non trovando il pallone per questione di centimetri.

PIU 6+: Buona gara disputata da terminale offensivo ma impreciso nell’atto conclusivo, quello più importante (il gol). Per fortuna dell’AlbinoLeffe una sua finezza di tacco non trova l’angolazione giusta, perché un gol del genere avrebbe fatto venire giù lo “Stadium” alla prima partita ufficiale.

all. PRINA 6,5: La rosa a sua disposizione è cortissima ma nonostante tutto chiude l’anno con dei grandi in avanti dal punto di vista del gioco. Pareggio che vale il terzo risultato utile consecutivo.