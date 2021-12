Le pagelle della Pro Patria: Molinari centra il palo, Castelli fa e disfa sul più bello

Caprile 6: Il Karma non esiste. La prova è il castigo che il portiere riceve dopo un grande intervento su Hergheligiu. Toglie il pallone dall’angolino alto ma dalla bandierina Salines sforbicia un gol imparabile. Incolpevole anche sul gol di Balestrero

Galleria fotografica Pro Patria - FeralpiSalò 0 a 2 4-12-2021 (ph. Roberta Corradin) 4 di 37

Molinari 6: L’illusione del gol si stampa presto sul palo. Il vantaggio avrebbe cambiato le sorti della partita? Chi lo sa, forse no. Ad ogni modo anche oggi la Pro gioca meglio e soffre meno a destra, dalle sue parti.

Boffelli 5,5: Senza Bertoni la Pro Patria rinuncia per lunghi tratti a costruire gioco. Lui non sopperisce e per questo tocca molti meno palloni. A livello difensivo si fa trovare presente e infatti i gol per gli ospiti non arrivano dalle punte.

Saporetti 5: Sbaglia qualche appoggio e a 10′ dalla fine spiana la strada a Luppi che in contropiede non trova il 3 a 0. A sinistra oggi, la squadra ha sofferto un po’ di più. È vero anche che su quella fascia mancavano Pizzul e Vezzoni in supporto.

Pierozzi 6-: Parte bene, cercando spesso di triangolare per far arrivare la squadra e la palla in porta. Il “fiorentino” cerca spesso di agire sugli esterni ma è meglio quando si accentra per mandare Castelli a rete. Progressivamente si spegne e piano piano scompare dalla manovra, nel finale Prina gli urli almeno due volte di puntare la porta in contropiede.

Ferri 5: Prende un colpo (al volto) a inizio partita. Per il resto si vede poco-poco però ha il merito di mandare una volta in porta Castelli.

68’ Brignoli 6-: Entra bene ma la partita viene subito ammazzata da Balestrero. Resta in campo in una gara che non ha più nulla da dire

Fietta 5,5: Non è il suo ruolo ma da veterano (e oggi anche capitano) gioca in qualsiasi ruolo sempre con determinazione. Questo non lo assolve dai non pochi passaggi sbagliati. È complice, infatti, con Saporetti del pasticcio che porta il “pirata” Luppi a un passo il 3 a 0, risultato che sarebbe stato un risultato troppo pesante e col conseguente rischio di mandare in apnea la Pro Patria anche per la prossima gara, decisiva, col Mantova.

Nicco 6-: Ci prova, anche con qualche tiro velleitario e di fatto reggendo da solo il comparto tattico della mediana.

Galli 5,5: Oggi qualche buona idea per far recapitare la palla agli attaccanti. Ad inizio ripresa serve bene Castelli ma l’attaccante non realizza per poco. Giocando da esterno finisce prima del solito le energie.

87’ Vaghi SV

Castelli 6,5: Mezzo voto in più un po’ per dare fiducia, in attesa che arrivi il gol, un po’ per distinguerlo dalle altre sufficienze tigrotte. Due belle occasioni: la prima costruita insieme alla squadra, la seconda praticamente da solo.

57’ Piu 5,5: Entra per il migliore in campo senza migliorare il rendimento della squadra. Guardando il bicchiere mezzo pieno mette un po’ di minuti utili per ritornare a completa disposizione. Sarà fondamentale

Parker 5,5: Esce dopo 87 minuti e un numero pressoché uguale di botte rimediate dal duo Legati-Bacchetti. Boa preziosa per la squadra ma pistolero a corto di cartucce.

87 Stanzani SV

All. Prina 5,5: A fine partita sembra relativamente soddisfatto per la gara dei suoi, calcolando il valore dell’avversario. Sul 2 a 0 si innervosisce un po’ troppo con i giocatori della FeralpiSalò in una partita tutto sommato tranquilla, a differenza di molte altre dove invece era proprio lui il primo a predicare calma ed equilibrio sul rettangolo di gioco.