Le preziosità del Verbano: a Brissago Valtravaglia per riscoprire San Giorgio con gli “Amici delle Sempiterne”

#orotrailaghi è una progettualità volta a valorizzare il territorio dell’Alto Verbano per favorire la visibilità di tutti i luoghi d’incanto che caratterizzano le nostre valli con i loro scenari.

Brissago Valtravaglia anche in queste giornate di festa accoglie i fruitori con i suoi edifici in pietra che ne esaltano la tradizione rurale e con la preziosa Chiesa di San Giorgio che domina la vallata. Gli Amici delle Sempiterne hanno visitato questo magnifico borgo, inserendo nei social una narrazione che si sta costruendo grazie ad un’interazione con tutti coloro che lo desiderano.

«Ringrazio l’associazione culturale Amici delle Sempiterne per averci proposto questa opportunità in un momento storico delicato. Apprezzo il loro impegno per fare conoscere meglio l’Alto Verbano – commenta il Sindaco Giusy Giordano – Il progetto è molto interessante per le sue peculiarità. Ci offre l’opportunità di fare apprezzare i nostri luoghi ad un pubblico vasto in un periodo dell’anno particolare in cui sentiamo il calore degli affetti più cari. Condividiamo questi giorni di festa illuminando Brissago e le due frazioni Roggiano e Il Piano, vicino al Santuario di Santa Rita».

«Il nostro bacino territoriale di area vasta è composto da diverse realtà ognuna connotata da carattere differente – commenta la Presidente delle Sempiterne Simona Fontana – . Ringrazio il Sindaco Giusy Giordano, che ci sta permettendo di rafforzare l’anima del territorio di Brissago Valtravaglia e il livello di conoscenza dei principali attrattori culturali del paese, uscendo da una dimensione locale e posizionando il luogo nell’ambito della dimensione social italiana.

Chiedo a tutti coloro che lo desiderano, di inviarci scatti di Brissago Valtravaglia che faremo girare su Facebook nella pagina lesempiterne e su Instagram su @orotrailaghi e nelle storie de @le_sempiterne. Attendiamo i contributi su lesempiterne@gmail.com».