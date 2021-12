Le stelle dei maestri del lavoro brillano a Varese

Sono state consegnate alla presenza del prefetto di Varese e delle autorità cittadine le stelle ai maestri e alle maestre del lavoro 2020-2021. Normalmente questa cerimonia si tiene il giorno del Primo maggio, la giornata del lavoro, ma la pandemia ha stravolto date e appuntamenti consolidati nella storia, compresa questa premiazione il cui significato assume una valenza ancor più profonda in un momento in cui la ripresa economica e il lavoro sono i capisaldi della speranza del nuovo tempo tanto atteso.

Nel discorso pronunciato da Emilio Frascoli (foto sopra), console dei maestri del lavoro di Varese, è stato sottolineato a più riprese «il buon segnale di ripartenza» rappresentato da questa premiazione. Le 1800 stelle consegnate ad altrettanti maestre e maestri del lavoro nelle cerimonie organizzate dalle prefetture regionali e provinciali in tutto il Paese sono il segno tangibile di un’Italia che ha saputo reagire anche nei momenti più bui.

«Le maestre e i maestri del lavoro – ha detto Frascoli – sono i benvenuti perché rappresentano una parte dei tanti che in questi giorni, nelle varie città d’Italia, ricevono la stella, simbolo di valori fondanti della vita della nostra comunità. Il loro lavoro, le qualità personali e professionali che hanno espresso in attività di tanti decenni, hanno contribuito a far crescere l’intera società, in risorse e opportunità. le Stelle al merito conoscono bene il valore del lavoro e l’ampia soddisfazione che proviene dall’applicare i propri talenti e dalla partecipazione attiva alla vita economica e sociale. Tutto questo va consegnato ai giovani. È questa la grande alleanza tra generazioni che va saldata».

Il consiglio per il consolato di Varese dei maestri del lavoro oltre che da Frascoli è composto da: Luigi Taglioretti (vice console) e dai consiglieri Vincenzo Agrifoglio, Ennio Calderara, Remo Mognon, Antonio Pagnoncelli, Adriano Roman, Onofrio Schifano, Biagio Tarantino. Tesoriere è Mario Bondi e revisori dei conti sono: Ombretta Campiotti, Giovanni Diani, Mario Guerra.

Maestri del lavoro 2020

Alessandro Barbielli (Electrolux Italia spa – Solaro)

Emilio Bernasconi (Leonardo spa – Nerviano)

Stefano Bertelli ( Leonardo spa – Vergiate)

Gian Franco Borroni (Leonardo spa – Venegono Superiore)

Tiziano Bozzola (IBM Italia spa – Segrate)

Mario Canziani (Comerio Ercole spa – Busto Arsizio)

Antonio Cassano (Leonardo spa – Venegono Superiore)

Guido Cornacchia (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Claudio Crespan (Leonardo spa – Venegono Superiore)

Emanuela Ferro (Celsa srl – Vedano Olona)

Claudio Fiorentini (Enel Italia srl – Milano)

Ferruccio Fortese (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Roberto Gussoni (Leonardo spa. – Cascina Costa di Samarate)

Alberto Gioachino Lainati (Primetals Technologies Italy srl – Marnate)

Renzo Lamperti (Comerio Ercole spa – Busto Arsizio)

Alessandro Locarno (S.E.A. spa – Segrate)

Pier Cesare Malgarini (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Marco Montorfano (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Leonardo Mosca (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Maurizio Nebuloni (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Stefano Poggi (Leonardo spa Cascina Costa di Samarate)

Maria Grazia Rovertoni (Novartis Farma S.p.A. – Origgio)

Elvira Ruocco (FCA Italy spa Alfa Romeo- Arese)

Albino Talarico (Leonardo spa – Cascina Costa di Samarate)

Maestri del lavoro 2021

Monica Budelli (Leonardo spa. – Vergiate)

Alessandra Buraglio (Mercitalia Intermodal spa Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Milano)

Daniela Colombo (Leonardo spa – Sesto Calende)

Marisa Duchini (I.T.C. srl. Italian Textile Company – Ferno)

Fiorenzo Labanca (Poste Italiane spa – Milano)

Nadia Pia Manente (Leonardo spa – Vergiate)

Francesco Mazzitelli (Lati Industria Termoplastici spa – Vedano Olona)

Carlo Mottin (Leonardo spa- Vergiate)

Franco Pellegrini (SIT spa – Val Brembilla)

Walter Pizzoni (Nuova Solmine spa. – Serravalle Scrivia)

Luisa Rovera (Leonardo spa – Cascina Costa)

Antonella Strazzacappa (Caronte srl – Sesto San Giovanni)

Milena Toia (Leonardo spa – Cascina Costa9

Giuseppe Zaro (ZA – BER srl – Lonate Pozzolo)