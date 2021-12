Legnano Basket – Cecina, la squadra toscana rinuncia a giocare per timore del virus

Legnano Basket – Cecina, tredicesimo turno di serie B, non si è giocata. La squadra ospite alle 17.15 ha lasciato il PalaBorsani convinta che non fossero stati rispettati tutti i protocolli anticontagio. Da parte sua, il Legnano Basket ha ribadito di aver seguito le indicazioni federali e che esisteva l’approvazione della Lega per giocare regolarmente. Alle 18.15, vista l’assenza della squadra toscana, gli arbitri Vittori di Ascoli Piceno e Paglialunga di Fabriano hanno preso atto della defezione e sono rientrati negli spogliatoi.

Il presidente Tajana ha spiegato che in questi ultimi giorni il giocatore Roveda era risultato positivo al covid, mentre tutti gli altri Knights stavano bene e hanno superato i vari test, compreso quello odierno alle 16. La loro presenza in campo, insomma, non avrebbe costituito alcun problema per la diffusione del virus.

«Assicuro che abbiamo fatto tutto quello che era previsto in questi casi – la dichiarazione del presidente Marco Tajana – . Abbiamo avuto conferma dalla Lega che si sarebbe potuto giocare. L’esito dell’incontro, a questo punto, è favorevole a noi, ma siamo anche disponibili a rigiocare la gara. Restiamo comunque in attesa della decisione del giudice sportivo. Preciso che noi non abbiamo fatto alcuna forzatura per giocare e pensate inoltre che saremmo scesi in campo senza due giocatori, come Bianchi e Roveda».

13.a giornata

All Food/Enic Firenze – Unicusano Pielle Livorno 72-80

Coelsanus Robur et Fides Varese – La Patrie San Miniato 75-86

Use Computer Gross Empoli – Paffoni Fulgor Omegna 79-82

3G Electronics Legnano – Sintecnica Cecina non giocata

Elachem Vigevano – Maurelli Group Libertas Livorno 81-75

Riso Scotti Pavia – LTC Group Sangiorgese Basket 79-71

Solbat Piombino – S.Bernardo/Abet Langhe Roero 72-79

Cipir College Borgomanero – Mamy.eu Oleggio 67-71

Classifica: Elachem Vigevano e La Patrie San Miniato 22 punti; Paffoni Fulgor Omegna 20; 3G Electronics Legnano*, Riso Scotti Pavia e S.Bernardo/Abet Langhe Roero 16; Maurelli Group Libertas Livorno, Coelsanus Robur et Fides Varese e All Food/Enic Firenze 12; Unicusano Pielle Livorno, Use Computer Gross Empoli e Solbat Piombino 10; Sintecnica Cecina* e Mamy.eu Oleggio 8; Cipir College Borgomanero, LTC Group Sangiorgese Basket 6.

* 1 gara in meno