L’emozione di tornare al Teatro di Varese, “La cultura motore fondamentale per le città”

“Ci siete mancati, tantissimo”, ha esordito Davide Van De Sfroos rivolto al pubblico che ha riempito il Teatro di Varese nella serata di lunedì 13 dicembre, la prima dell’Apollonio che significa riapertura e un nuovo inizio.

Durante la serata inaugurale non c’è stata solo la musica. Anche tante risate, comicità, illusionismo per un evento con tanti applausi e momento di sano svago. Dopo due anni, il palcoscenico della struttura di piazza Repubblica ha riaperto il sipario, davanti ad una sala piena. In tanti hanno voluto partecipare alla presentazione della stagione 2021/2022 che ha visto la presenza di tanti artisti.

A dare inizio alla serata il saluto del direttore artistico Filippo De Sanctis e del proprietario Alessandro De Luigi, che insieme all’architetto Salvatore Garofalo, hanno raccontato l’emozione di riaprire dopo mesi di lavoro per rinnovare gli spazi che ospiteranno la prossima, ricca e coinvolgente stagione. Ad intervistarli il direttore di VareseNews Marco Giovannelli.

E poi spazio agli artisti: il giovane illusionista Luca Bono, il comico Eleazaro Rossi, gli amatissimi Legnanesi, l’atteso Andrea Pucci e la conduzione di Angelo Pisani e Katia Follesa.

Un momento per parlare dell’importanza della cultura, del ritorno a teatro dopo due anni e non solo. Durante la serata si è tenuto un piccolo talk dove Marco Giovannelli, direttore di VareseNews ha intervistato l’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombaria Stefano Bruno Galli, il sindaco di Varese Davide Galimberti e Fabio Lunghi, Presidente della Camera di Commercio di Varese. «È profondamente emozionante rivedere i teatri pieni. Dopo tre lockdown, i luoghi di cultura rappresentano un vero luogo di aggregazione sociale e ci auguriamo che possa continuare così».

«In questo periodo di pandemia abbiamo sperimentato la fruizione della cultura in modo virtuale, ma gli eventi di questa estate e quelli che stiamo vivendo ora ci fa capire che c’è la voglia e la necessità di vivere i momenti culturali in presenza».

Con l’assessore regionale Galli si è parlato della collaborazione tra il Teatro di Varese e la Regione Lombardia, attenta a bandi e a reperire fondi per sostenere le realtà culturali cittadine, come il teatro. «Dal punto di vista delle politiche culturali vogliamo investire sulla tecnologia, sul rapporto tra pubblico e privato che deve essere rafforzato. E poi, sul tema della valorizzazione dell’offerta integrata sui territori, è necessario fare parlare tutte le realtà dei territori. Oggi la maggiore offerta culturale arriva dalla Lombardia e sappiamo che possiamo fare scuola rispetto alle altre».

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha sottolineato la ventennale collaborazione tra l’amministrazione e il teatro, tra pubblico e privato ma anche le diverse sinergie sul territorio: «L’investimento di questi anni è stato rilevante, così come la collaborazione della rete tra diversi protagonisti è fondamentale. Le realtà locali sono tante e di qualità, c’è ancora tanto da fare ma la cultura è una grande attrattiva. Vogliamo sostenere e consolidare alcune realtà perché questi territorio può essere un punto di riferimento e sorprendere nei prossimi anni».

Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese ha smentito il vecchio detto “con la cultura non si mangia”, sottolineando come il teatro è anche lavoro e un sistema per l’economia: «Senza cultura non si mangia, il mondo delle imprese è attento alla cultura e ad un cluster che ha un indotto fondamentale. Ci sono tante cose da fare, la prima è lavorare tanto e insieme. Penso a questo teatro, ad esempio, che può organizzare serate ed eventi anche con i commercianti della città. Crediamo veramente che ci sia un filo conduttore unico che collega i territori. Senza cultura non si fa impresa ed è anche per questo che abbiamo realizzato bandi su questo».