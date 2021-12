Liberazioni Film Festival, pronto il trailer

Un video per presentazione Liberazioni Film Festival, la manifestazione di film e documentari in programma al cinema Silvio Pellico a partire dal 15 dicembre. «Finalmente in uscita la nostra opera prima indipendente – spiegano gli autori del cortometraggio di presentazione del Festival -. Liberazioni Film Festival ringrazia Marcello Ruvidotti e Daniele Fazio per la produzione, Fanfara non convenzionale (Fonc) per musiche e intrattenimento! Ma per il cinema vero, ci vediamo mercoledì 15 dicembre alle 20:45 al cinema Silvio Pellico di Saronno. In programma: “In campo nemico”, di Fabio Bianchini»