Una libreria piena di storie per crescere per la Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio

Nei giorni scorsi il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio ha ricevuto in donazione una libreria e tre scatole di libri nuovi, destinati alle diverse fasce di età.

E’ una donazione che si rinnova annualmente e che rientra in un progetto più ampio intitolato “Aiutaci a crescere regalaci un libro”: quest’anno la piccola biblioteca è stata donata dall’Azienda Servizi Italia e la Libreria Giunti al Punto di Vanzaghello ha provveduto alla distribuzione e alla consegna del dono.

Gli operatori sanitari del reparto pediatrico ringraziano per essere stati ancora una volta i destinatari di questo regalo prezioso e mostrano gratitudine per il pensiero rivolto ai bambini e ai ragazzi che saranno ricoverati e che potranno trovare nella lettura un momento di conforto.

Non solo, in quest’epoca caratterizzata da una maggiore attenzione alla tecnologia, la lettura di un libro aiuta a recuperare il piacere di una lettura differente e rappresenta un momento didattico per allenare abilità di apprendimento differenti e non trascurabili in età evolutiva.