Licata e Lanza: “Soddisfatti per il risultato di Varese Provincia Europea, ora subito al lavoro”

“Un ottimo risultato per la Lista Varese Provincia Europea, un progetto politico nuovo che vuole mettere al centro la buona amministrazione in un momento storico in cui è necessario fare rete territoriale per attrarre e attuare le risorse del PNRR, ma anche per supportare i comuni nella gestione quotidiana. Si tratta di una aggregazione di amministratori di sensibilità europeista all’interno dell’area moderata e auspico che dopo questo voto in questa area politica si possa finalmente aprire un dialogo costruttivo. La neo consigliera, Giuseppina Lanza, bene rappresenta lo spirito costitutivo del progetto che rimane aperto a chi vorrà partecipare e apportare competenze, esperienza amministrativa e voglia di fare per la nostra provincia.” Così Giuseppe Licata, sindaco di Lozza, tra i promotori della Lista.

“Faremo opposizione seria, attenta e costruttiva, proponendo alla maggioranza le nostre idee per il territorio ed i cittadini” prosegue Giuseppina Lanza, consigliera comunale di Busto Arsizio e neo eletta consigliera provinciale.

“Come mia priorità, mi attiverò affinché la Provincia sia subito regista autorevole per il recepimento e la spesa dei fondi europei del PNRR. Abbiamo esigenze diverse, le grandi città come Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, ma i tanti piccoli comuni, a partire da quelli di confine che devono vedere l’ente provinciale più vicino ai loro bisogni. Un grande ringraziamento a tutti gli amministratori che mi hanno accordato il loro consenso, ricambierò con il mio impegno” conclude.