Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento da lunedì vanno in zona gialla

Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e provincia autonomia di Trento vanno in zona gialla.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio di colore per questi territori. L’ordinanza entrerà in vigore dal 20 dicembre.

Le quattro Regioni e Province autonome superano la soglia di allerta dei tre parametri indicati per il passaggio alla zona gialla, ovvero un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi Covid ogni 100.000 abitanti e contemporaneamente il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid superiore al 15% e tasso di occupazione in terapia intensiva superiore al 10%.

Nello specifico Liguria (incidenza 313,1; area medica 17,9%; intensive 13,7%); Marche (264; 15,6%; 16,7%); PA Trento (299,8; 17,6%; 21,1%); Veneto (498,9; 16%; 15%).