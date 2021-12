L’incidente mortale sul lavoro, la maxifrode fiscale e la ripartenza del teatro di Varese nel podcast del 14 dicembre

Le principali notizie di martedì 14 dicembre nel podcast quotidiano di Varesenews

Incidente mortale in un cantiere edile a Bodio Lombago. Un operaio di 51 anni ha perso la vita travolto dal braccio di un mezzo che serve a gettare il calcestruzzo. Probabilmente il terreno su cui era ancorato il mezzo ha ceduto provocandone il rovesciamento. Ferito anche un altro uomo intervenuto per prestare i primi soccorsi alla vittima. Il cantiere è relativo alla costruzione di centro sportivo polifunzionale comunale.

I carabinieri del reparto operativo di Varese hanno arresttao tre persone accusate di usura ed estorsione al termine di un’indagine partita lo scorso maggio grazie alla testimonianza di una delle vittime che subiva estorsioni da parte di alcuni soggetti del Luinese dediti ad attività di spaccio di sostanza stupefacenti. Un quarto uomo è finito in manette nel corso di perquisizioni domiciliari, dove sono stati rinvenuti 36 grammi di cocaina, 100 grammi di hascisc e 17 grammi di marijuana . Gli arrestati sono tutti di origini campane e due hanno precedenti specifici

Un sistema per ripulire ingenti quantitativi di denaro contante immettendoli nel sistema legale è stato scoperto dalla guardia di Finanza del comando provinciale di Varese dopo un’indagine durata diversi anni e che ha portato all’arresto di tre persone su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio che ha coordinato le indagini. L’operazione di riciclaggio prevedeva una piccola percentuale che serviva come pagamento per il servizio di “lavanderia” di soldi. Sono 70 le aziende sotto indagine che, dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti oltre all’IVA indebitamente detratta per 4 milioni di euro.

All’ospedale di Varese è pronto il percorso per accogliere i bambini tra i 5 e gli 11 anni per la vaccinazione anticovid. Andranno al padiglione Santa Maria dove ci saranno i volontari della Fondazione Il Ponte del Sorriso e i pediatri del Del Ponte. Da venerdì., invece saranno operative le linee vaccinali nel parcheggio dell’Esselunga a Masnago che saranno aperte dalle 8 alle 20.

Riapre il teatro di Varese ed è subito tutto esaurito. È stata un successo la serata organizzata per segnare la ripartenza dell’Apollonio fermo da due anni a causa della pandemia. Musica ma anche tante risate, comicità, illusionismo per un evento con tanti applausi e momenti di sano svago. “Ci siete mancati, tantissimo”, ha esordito Davide Van De Sfroos rivolto al pubblico ha sottolineato più volte con lubnghi applausi il gradimento della serata organizzata con il con la partecipazione di Varesenews e il direttore Marco Giovannelli nel ruolo dell’intervistatore

