On line il calendario digitale dell’Avvento realizzato dai docenti della provincia di Varese

Team Docenti Web, Team per la didattica e l’educazione civica digitale di Varese, torna con il “Calendario Digitale dell’Avvento”. L’iniziativa, che è alla sua IV edizione, ha raggiunto lo scorso anno lo straordinario record di 70.000 visualizzazioni ed è stata coinvolta nell’evento nazionale “Il Natale digitale” del Ministero.

La proposta è stata rinnovata grazie alla partecipazione di molti docenti della provincia di Varese e di tutta Italia. Il calendario on line è rivolto agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Ogni giorno si aprirà una casellina, come nel tradizionale calendario dell’Avvento, così docenti e bambini potranno scoprire interessanti proposte giocose a tema natalizio. Attraverso le attività si intende favorire lo sviluppo delle competenze digitali: dalla realtà virtuale a giochi interattivi, passando per realtà aumentata, geolocalizzazione, giochi di squadra e alberi di Natale, le attività ludiche avvicineranno docenti e studenti ai nuovi linguaggi del digitale e del web.

Anche quest’anno, nel calendario i ragazzi potranno scoprire delle simpatiche competizioni (challenge) individuali o di classe. «Pensiamo così – dice il team dei formatori – da una parte di accrescere le competenze digitali degli studenti, dall’altra di stimolarli alla creatività attraverso consegne che, oltre ad essere premiate, saranno pubblicate in foto gallery. Da gennaio i vincitori riceveranno piccoli regali (giochi in scatola educativi, abbonamenti a Focus Junior, simpatiche pen drive o riconoscimenti alle classi). Modalità e indicazioni di gioco sono spiegate sul sito del calendario stesso: edudesigner.it/calendarioavvento alla voce “Scopri le nostre Challenge”. Le attività sono pensate anche per un coinvolgimento delle famiglie».