L’interrogatorio dei presunti stupratori, il destino del latte Varese e le carriere “alias” del Cairoli nel podcast del 7 dicembre

Le principali notizie di martedì 7 dicembre

Rimarrannno in carcere il 21enne Anthony Fusi Mantegazza ed il 27enne marocchino Hamza Elayar, accusati di violenza sessuale nei confronti di due ragazze. I due sarebbero gli autori delle violenze avvenuta sul treno Milano-Varese e all’interno della sala d’aspetto della stazione di Venegono, nella serata di venerdì. Entrambi erano stati arrestati a Saronno dai Carabinieri, intervenuti su segnalazione di una festa privata troppo rumorosa alla quale partecipavano. Sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio. Il 21enne italiano avrebbe solo parzialmente confermato quanto detto al magistrato che ne ha disposto il fermo iniziale mentre Elayar avrebbe negato ogni addebito.

Mezzi spargisale e spazzaneve in azione su gran parte del Varesotto dove si annuncia una copiosa nevicata che durerà gran parte della festa dell’Immacolata. Sono previsti circa 15 centimetri con spessori maggiori oltre i 700-1000 metri. Le precipitazioni dovrebbero cessare tra le 18 e le 20 di mercoledì.

Sconcerto e rabbia tra gli allevatori che da anni davano il latte delle proprie stalle al Consorzio Latte Varese. La notizia della chiusura dell’azienda per mancanza di investitori non ha colto di sorpresa i produttori che avevano tentato altre soluzioni positive senza trovare i finanziamenti necessari. Ora dovranno cercare nuove centrali che ritireranno le proprie quote

Il Liceo Classico Cairoli di Varese riconosce la “carriera alias”. Secondo liceo lombardo e primo varesino, ha innovato il regolamento di istituto. Viene quindi data la possibilità per gli studenti in transizione di genere – la cui identità non sia ancora stata giuridicamente comprovata – di utilizzare a scuola un nome elettivo da loro scelto.

Sarà un’Immacolata ricca per i tifosi dello sport del Varesotto. Scendono infatti in campo la Serie D di calcio e l’hockey su ghiaccio mentre sotto rete è tempo di Coppa CEV femminile.

Rischio neve incombente sui campi da calcio dove è previsto il derbyno tra Varese e Caronnese. La partita è in calendario a Masnago e i biancorossi si presentano all’appuntamento forti della recente striscia di vittorie. Mister Rossi dovrà fare a meno di D’Orazio mentre i rossoblu hanno rescisso il contratto con l’attaccante Vitiello. Squadre in campo alle 14.30. In campo anche Caratese – Castellanzese e Arconatese – Legnano.

Veniamo all’hockey con i Mastini che attendono all’Agorà di Milano la nuova capolista, gli Unterland Cavaliers, dopo che la precedente prima in classifica – il Caldano – è stata battuta proprio dai gialloneri sabato scorso. Primo ingaggio alle 18.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify