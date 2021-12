Lo Sci club di Sesto Calende torna sulle piste

E’di questi giorni la presentazione del corso di sci della Stagione 2022, organizzato dallo storico Sci club di Sesto Calende. Realtà che mette gli SCI ai piedi dei Sestesi sin dal 1966 e che dagli anni ’80, è dedita per lo più all’insegnamento della pratica di questo sport potendo vantare di aver iniziato un numero elevatissimo di persone.

Anche quest’anno il corso di sci avrà luogo sulle nevi di Domobianca, in Val d’Ossola, e sarà articolato in 3 giorni sempre alla domenica: il 23, 30 gennaio ed il 6 febbraio (verrà tenuto il 13 febbraio come data di riserva).

La giornata sarà scandidata da lezioni (tenute da MAESTRI di SCI A.M.S.I.) sia al mattino (dalle 10:00 alle 12:00) che al pomeriggio (dalle 13:00 alle 15:00) offrendo l’opportunità di godersi una pausa pranzo.

Una scelta fatta per ottimizzare i tempi e concentrare le giornate con benefici sui costi finali. In ottemperanza allo svolgimento delle attività sportive è fatto obbligo, per potersi iscrivere al Corso di Sci, di consegnare il CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE (anche in fotocopia) in corso di validità, rilasciato con data non antecedente a tre mesi. L’iscrizione al Corso include anche una polizza infortunio ricordando anche l’obbligo dell’assicurazione RCT RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI che però si potrà chiedere durante l’acquisto dello SKIPASS oppure tesserandosi alla F.I.S.I.

Il corso di sci ha un costo di 135 euro a cui va aggiunta la Quota Associativa allo SCI CLUB SESTO CALENDE (di sole 15 euro). Sono anche noti i costi (e le agevolazioni riservati) degli impianti di risalita.

Le iscrizioni saranno effettuate solo ON LINE e sul sito www.sciclubsesto.it è gia possibile trovare la modulistica.

L’età minima per potersi iscrivere è di 5 anni compiuti e ricordiamo che per tutti gli allievi minorenni è fatto obbligo della presenza di un un genitore (o di una persona responsabile delegata) oltre che l’indosso del casco (che è comunque consigliato a tutti i partecipanti). Per info sciclubsesto@sciclubsesto.it