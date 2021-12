L’OMS Boccia il plasma iperimmune nella cura dei pazienti Covid non gravi

Il plasma iperimmune dei pazienti guariti dal Covid non va usato per chi sviluppa la malattia in forma non grave.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha aggiornato, per la settima volta, le sue linee guida in materia dopo aver visionato una serie di studi recenti basati sull’analisi di dati aggregati di 16 studi randomizzati controllati, che includevano 16.236 pazienti con infezione da covid-19 non grave, grave e critica.

In base alle ultime evidenze, il plasma convalescente non migliora la sopravvivenza né riduce la necessità di ventilazione meccanica, a fronte di costi significativi.

L’uso del plasma resta consigliato l’utilizzo all’interno di studi clinici per pazienti COVID-19 gravi e critici ma sono in corso ulteriori approfondimenti. e studi clinici randomizzati.