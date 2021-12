Lu-Ve spa di Uboldo tra le aziende italiane con la maggiore quota di export

Lu-Ve spa di Uboldo, multinazionale varesina quotata su Mta (mercato telematico azionario) di Borsa italiana, tra i più importanti produttori al mondo di scambiatori di calore, ha ricevuto il riconoscimento inedito di “Campione dell’export 2022” per essersi distinta fra le aziende italiane con le maggiori quote di esportazione nel corso del 2020.

Il premio è nato su iniziativa del “Sole 24 Ore” e della società di ricerca internazionale Statista per mettere in luce le eccellenze e incoraggiare con ottimismo lo sviluppo delle esportazioni italiane, attraverso l’individuazione di un ranking delle imprese italiane che, nei diversi settori industriali, si sono distinte per la loro attività internazionale.

«Considerando le difficoltà incontrate nel 2020 a causa della pandemia, siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che evidenzia il nostro sforzo sui mercati esteri in un periodo così complesso» commenta Fabio Liberali, chief compliance officer di Lu-Ve Group.

