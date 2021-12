A Luino festeggiata l’Immacolata con una messa e la posa di corone e fiori

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 8 dicembre, la rituale messa dell’Immacolata, una ricorrenza particolarmente sentita dai cittadini luinesi. Causa maltempo la celebrazione si è tenuta presso la Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo di Luino.

Conclusa la funzione un piccolo corteo di persone, accompagnate dal prevosto don Sergio Zambenetti e dalla vicesindaca Antonella Sonnessa, si è diretto al Porto Vecchio, luogo in cui come da tradizione si doveva tenere la messa, per una benedizione e un canto. In questa occasione l’amministrazione comunale ha posato una corona bianca con un fiocco azzurro e giallo, per riprendere i colori della bandiera di Luino, e il comitato del Porto Vecchio, insieme a singoli cittadini, dei fiori di “Marco Fioridea“.

Ad incorniciare questo momento, oltre al candore dei piccoli fiocchi di neve che riprendevano il bianco dei fiori e della corona, c’è stata l’esposizione lungo il porto dell’opera realizzata dai bambini di quinta elementare di Luino, supervisionati dall’amata Rosaria Torri all’interno del laboratorio “Closlieu”.