A Luino obbligo di mascherina ai mercatini di natale e a quello del mercoledì

Salgono i contagi a livello locale e nazionale, ma anche le occasioni potenziali per incontrarsi in momenti di socialità, sia pure all’aperto come il mercato del mercoledì e i mercatini natalizi.

Così – come avvenuto per altre città del Varesotto, a partire dal capoluogo, giusto una settimana fa – anche a Luino si corre ia ripari per combattere la pandemia.

In un’ordinanza pubblicata oggi, 3 dicembre si dispone difatti l’obbligo della mascherina

➢ dalle ore 6,00 alle ore 18,00 dei giorni di mercato settimanale del mercoledì compresi

tra l’8 dicembre 2021 e il 29 dicembre 2021, in tutta l’area mercatale;

➢ dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni di svolgimento dei mercatini natalizi del 10, 11,

12 dicembre 2021 e 17, 18, 19 dicembre 2021 in Piazza Garibaldi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3.000,00.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.