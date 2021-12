A Luino sale e mezzi sulle strade per la nevicata di mercoledì

Già da giorni, in concomitanza con il calo della temperatura, il Comune di Luino ha dato ordinanza di salare le strade. Questo anche in previsione della possibile nevicata di domani, mercoledì 8 dicembre.

Il Comune, inoltre, ricorda e raccomanda di utilizzare l’auto solo in caso di necessità, con obbligo di gomme da neve o catene a bordo. In attesa della possibile nevicata di domani, i mezzi interessati effettueranno una salatura preventiva e saranno pronti ad intervenire in base all’evolversi della situazione.